Brasília celebra 65 anos com vinho exclusivo com rótulo comemorativo e crescimento do enoturismo

Brasília completa 65 anos e celebra com um vinho exclusivo, produzido pela Vinícola Brasília, com rótulo criado pelo artista Jacaré. O secretário de turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, destaca o apoio do governo ao enoturismo, enfatizando a criação da rota do vinho em 2022. Brasília dedica mais de 2 mil hectares à viticultura e espera destaque na feira de vinhos em Bento Gonçalves, com seus vinhos premiados de alta qualidade. Eventos locais também promovem o vinho brasiliense e o fluxo de turistas aumentou em vinícolas da região.



