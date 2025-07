Brazlândia inicia colheita e reafirma posto de maior produtora de morangos do DF

Em Brazlândia, a capital do morango, 96% da produção do Distrito Federal acontece, segundo a Emater. O agricultor Divino Fernandes, que cultiva cerca de 12 mil pés de morangos, está no ramo há mais de 30 anos.



Ele prefere a variedade San Andreas, conhecida por sua resistência e sabor. Divino controla pragas usando inimigos naturais, como o tricograma, e utiliza irrigação por gotejamento e aspersão.



A altitude local, de 1.200 metros, é ideal para o cultivo. Apesar dos desafios em encontrar mão de obra, Divino permanece apaixonado pela agricultura. "Só depois que morrer eu tenho jeito", afirma ele, ressaltando seu amor pela terra.



