Casal cria abelhas sem ferrão para aumentar renda com venda de própolis

Um casal na região do Lago Norte, em Brasília, que um espaço para abelhas sem ferrão. O local é um meliponário com diversas espécies nativas. A Emater promoveu treinamento para 70 produtores sobre a coleta e processamento do própolis. O casal Evandro e Diana Shappo compartilha informações sobre as colmeias e o valor comercial dos produtos obtidos das abelhas.



