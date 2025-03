Chef Wesley Pereira ensina como preparar arroz parrillero e bife de chorizo

O chef Wesley Pereira, do Açougue do Berg, ensina uma receita prática de arroz parrillero. Ele afirma que é preciso começar aquecendo óleo em uma frigideira e acrescentando 150g de calabresa picada, duas cabeças de alho picadas e uma colher de chá de açafrão. Junte dois ovos inteiros e 500g de arroz cozido. Finalize com tomate e cebolinha para dar cor. Para acompanhar, o chef Mauricio Ferreira ensina a preparar um bife de chorizo. O corte, um contrafilé Angus de 300-350g, é grelhado na parrilla bem quente. Sal do Himalaia é utilizado para realçar o sabor, aplicado apenas de um lado. Após quatro minutos de cada lado, sirva junto com o arroz parrillero para um prato completo e saboroso.



