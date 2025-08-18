Logo R7.com
Com juros baixos, microcrédito impulsiona agricultura familiar no Brasil

Estima-se que R$ 2 bilhões serão disponibilizados para cerca de 100 mil famílias nas regiões Norte e Centro-Oeste

Agro Record|Do R7

O microcrédito está sendo uma ferramenta muito utilizada para a agricultura familiar. Essa linha de crédito oferece juros baixos e prazos flexíveis. Estima-se que R$ 2 bilhões serão disponibilizados para cerca de 100 mil famílias nas regiões Norte e Centro-Oeste.

O valor do empréstimo varia entre R$ 12 mil e R$ 15 mil por CPF, com bônus de adimplência disponíveis. A iniciativa já registrou um grande número de operações em um único dia. Para solicitar o crédito, é necessário apresentar documentos específicos relacionados à propriedade rural.

