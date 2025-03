Exótico e sofisticado: aprenda a preparar filé de avestruz com risoto de caju

No Agro Record DF desse domingo (23), o chef Júnior Lacroix apresenta uma receita sofisticada e exótica: filé de avestruz acompanhado de risoto de caju com toque especial de cachaça. Lacroix destaca a maciez e o sabor intenso da carne de avestruz, semelhante ao filé bovino.



A preparação inclui grelhar a carne em fogo alto, flambar com cachaça envelhecida e desenvolver uma crosta crocante de castanha. O risoto, por sua vez, é preparado com arroz arbóreo, vinho branco e caldo caseiro, alternando com a polpa de caju para conferir cremosidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!