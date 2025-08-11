Feira da Uva e do Vinho em Planaltina (DF) atrai mais de 120 mil visitantes
O evento oferece uma variedade de produtos locais, incluindo uvas Niagara e Vitória, sucos e vinhos, além de shows
A Feira da Uva e do Vinho em Planaltina (DF), que atraiu mais de 120 mil pessoas na primeira semana, oferece uma variedade de produtos locais, incluindo uvas Niagara e Vitória, sucos e vinhos. Um destaque é Júlio Holz, produtor de uvas há 15 anos no Lago Oeste, que trouxe suas especialidades.
O evento também oferece frutas exóticas, como Dragon Fruit e Chirimoya, e conta com atrações como a fazendinha e shows musicais, encerrando-se com um grande show de Leonardo.
