Festival da Cachaça em Brasília celebra a cultura da bebida genuinamente brasileira

O Festival da Cachaça em Brasília encerra neste domingo (1), no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson. Com entrada gratuita, o evento apresenta mais de 600 rótulos de cachaça, incluindo a premiada Remedin, eleita a melhor cachaça artesanal prata do Brasil em 2022. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro da Cachaça, o setor gera mais de 600 mil empregos e movimenta mais de R$ 15 bilhões por ano. O festival também ofereceu shows e workshops.



