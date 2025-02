Grão de bico tem cultivo sustentável e bom valor agregado no DF

A produção de grão de bico no Distrito Federal é uma prática nova. A Embrapa promove diversificação no cultivo há mais de uma década, explorando o clima favorável de Brasília. Apesar das vantagens nutricionais, como a presença do aminoácido triptofano, e a sustentabilidade do cultivo, o grão enfrenta baixa aceitação popular e preços elevados. Warley Nascimento destacou variedades como o cabule, conhecido por sua forma de cabeça de carneiro, e o Deze, mais consumido na Ásia e África. Ele também desenvolveu receitas como salada e pasta de grão de bico, além de explorar o potencial da cerveja de grão de bico, uma inovação para intolerantes ao glúten.