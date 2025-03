Produtor Rural poderá fazer análise do solo com ajuda de satélites

Um projeto inovador está transformando a análise de solo no agronegócio. No laboratório, os sensores são desenvolvidos e testados para utilização em fazendas. Na região do PAD-DF, a 70 Km de Brasília, sensores são implantados para captar dados do solo, que são enviados via satélites e usados para otimizar o manejo agrícola. Wilfrido, agricultor local, destaca a importância da tecnologia para alcançar um futuro promissor no campo. Alunos da rede pública também participam, construindo satélites que viabilizam o projeto. Essa tecnologia, que deve estar disponível para todos os produtores até o fim do ano, busca democratizar o acesso a informações essenciais para a agricultura brasileira, contribuindo para a sustentabilidade e economia nos cultivos.



