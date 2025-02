Produtores de soja comemoram boas expectativas para a safra de 2025

A colheita da soja em Goiás começa este mês, com produtores otimistas por uma safra recorde. Carlos Mayer, produtor de Silvânia, destaca o desenvolvimento das lavouras, esperando colher em janeiro e assim facilitar o plantio do milho Safrinha. Segundo o IFAG, a produção de soja deve chegar a 33,7 mil toneladas, um aumento de 12% em 2025. Apesar de algumas lavouras enfrentarem fungos e pragas, medidas preventivas estão sendo adotadas. A Conab prevê que a área de cultivo aumentará para 4,95 milhões de hectares, com produtividade média de quase quatro toneladas por hectare.