Rápido e saboroso: aprenda receita de pimentão recheado com carne moída e queijo

Penélope da Roça, uma produtora rural de Brazlândia (DF), ensina como preparar um saboroso pimentão recheado. Entre os ingredientes usados estão pimentões lavados, 500 gramas de carne moída, queijo, cebola e alho. Para preparar é necessário cortar os pimentões ao meio e retirar as sementes.



A carne deve ser frita com cebola e alho. Os pimentões podem ser recheados em camadas, colocando queijo por cima. Em forno a 200 graus, coloque para assar por 30 a 40 minutos em banho-maria, evitando que queimem na parte inferior.



