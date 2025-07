Uvas de Brazlândia (DF) impulsionam turismo rural com colheita direta

A produção de uvas no Distrito Federal, especialmente na região de Brazlândia, tem atraído visitantes. Jucelino, agricultor local, cultiva uvas há mais de três anos usando a técnica de dupla poda, permitindo colheitas no inverno. Sua propriedade oferece aos visitantes a experiência de colher, degustar e comprar uvas, com taxa de entrada que inclui um quilo de uvas. Os visitantes como Léo destacam o contato com a natureza e a desaceleração do ritmo urbano. Inês, esposa de Jucelino, prepara produtos caseiros como geleias e pães, utilizando as uvas excedentes, e atende a uma crescente procura por seus quitutes.



