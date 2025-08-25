AGU pede à Polícia Federal investigação de fake news sobre Banco do Brasil No documento, Advocacia-Geral destacou Lei Magnitsky, norma dos EUA aplicada pelo país contra Alexandre de Moraes Brasília|Do R7, em Brasília 25/08/2025 - 19h50 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h04 ) twitter

Banco do Brasil apresentou denúncia na última sexta Fernando Bizerra/Agência Senado - Arquivo

A AGU (Advocacia-Geral da União) enviou notícia-crime à Polícia Federal e pediu a abertura de inquérito para investir divulgação de fake news nas redes sociais sobre o Banco do Brasil.

No documento, a AGU destacou a Lei Magnitsky, norma dos Estados Unidos aplicada pelo país contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

“Desde 19 de agosto de 2025, diversos perfis em redes sociais passaram a veicular notícias falsas envolvendo agentes do sistema financeiro nacional, em especial o Banco do Brasil, em reação ao posicionamento institucional sobre as sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, por meio da OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, na sigla em inglês), com base na chamada Lei Magnitsky”, citou a PNDD (Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia), unidade da AGU.

A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

Denúncia

A ação ocorreu após denúncia do próprio Banco do Brasil, apresentada na última sexta-feira (22). A instituição citou os episódios como “fatos de extrema gravidade”.

Segundo a AGU, as publicações nas redes sociais têm “potencial de fomentar uma verdadeira corrida bancária para retirada de valores dos bancos” e causar prejuízo à economia do Brasil.

Para a advocacia-geral, a disseminação de mensagens falsas sobre o assunto quer pressionar agentes financeiros e levar o sistema financeiro ao caos.

Os conteúdos sugerem a retirada imediata de dinheiro de correntistas do Banco do Brasil. Entre os autores dos posts, estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO). Procurados pelo R7, os parlamentares não retornaram, e o espaço segue aberto.

“Observa-se uma ação articulada de disparo massivo de publicações que buscam aterrorizar a sociedade com a perspectiva iminente de um colapso no sistema”, destacou a AGU.

A PNDD pediu a apuração dos fatos e comentou possível relação com investigações feitas pelo STF.

“Soma-se a isso uma intenção política no sentido de, relacionando tal colapso às atividades dos membros do Supremo Tribunal Federal, colocar a opinião pública contra o órgão judicial e constranger o Poder Judiciário em sua atuação típica”, completou o órgão.

Parlamentares

Gayer teria publicado, segundo o Banco do Brasil, chamado aos titulares de contas na instituição. “Tirem seu dinheiro dos bancos, Moraes vai quebrar o Brasil”, escreveu o deputado.

Eduardo Bolsonaro, segundo o BB, afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais em 20 de agosto que o banco seria “cortado” das relações internacionais, o que o levaria à falência.

