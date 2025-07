Gustavo Gayer aciona MPF contra Moraes por gesto obsceno em partida de futebol Ministro assistiu ao jogo entre o Corinthians e o Palmeiras na quarta-feira (30) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/07/2025 - 17h08 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h11 ) twitter

Ao chegar no estádio do Corinthians, o ministro Moraes sorriu e acenou a torcedores FLECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.07.2025

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) acionou, nesta quinta-feira (31), o MPF (Ministério Público Federal) contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, em viturde de um ato obsceno feito pelo magistrado em público.

No documento, Gayer alega que o Código Penal define como ato obsceno “a prática de ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”.

Na noite da quarta-feira (30), o ministro assistia uma partida de futebol entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera (SP), quando fez um gesto obsceno que foi flagrado por câmeras no local.

O Código Penal prevê pena de detenção de três meses a um ano ou multa para quem cometer esse tipo de infração.

O parlamentar sustentou que a lei deve ser aplicada, de forma isonômica, a todos os cidadãos, inclusive às autoridades públicas.

Agora o caso está será analisado pelo MPF, que pode seguir com a denúncia ou arquivá-la.

Ação do ministro ocorre após sanções dos EUA

Ontem, o ministro foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos por meio da Lei Global Magnitsky, voltada a punir violações graves de direitos humanos ou corrupção.

Horas depois, sem comentar a ação do governo americano, Moraes foi visto entrando no estádio do Corinthians, em São Paulo, ao lado da esposa. Moraes acenou aos torcedos que o gravavam e, forma descontraída, faz sinal de positivo. Ele também sorriso.

A decisão atinge suas contas e bens sob jurisdição americana, além de proibir sua entrada no país. Washington acusa Moraes de promover censura política, autorizar prisões arbitrárias sem justificativa legal e liderar processos considerados politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Lei Magnitsky permite ao governo dos EUA congelar bens, bloquear contas bancárias, restringir transações financeiras em dólares e impedir vistos.

Para o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, Moraes atua como juiz e executor de campanhas opressoras contra adversários políticos e empresas americanas, justificando publicamente a sanção como resposta a ameaças à liberdade de expressão e direitos humanos.

