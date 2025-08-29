Ala da oposição avalia convocar irmão de Lula à CPMI se houver ligação com fraudes do INSS Frei Chico é vice-presidente do Sindnapi/FS, alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A oposição considera convocar Frei Chico, irmão de Lula, à CPI sobre fraudes do INSS.

A convocação depende de provas que liguem Frei Chico às irregularidades investigadas.

O Sindnapi/FS, presidido por Frei Chico, é alvo de operação da PF e investigações sobre desvios de contribuições.

O sindicato teve R$ 77,1 milhões recebidos em contribuições em 2024 e pode responder criminalmente pelas fraudes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Frei Chico está na entidade desde 2008 ND Mais

Uma ala da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que a convocação do irmão do chefe do Executivo, José Ferreira da Silva, à CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que apura fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) depende de uma ligação direta entre Silva e os crimes.

Frei Chico, como é conhecido, é vice-presidente do Sindnapi/FS (Sindicato Nacional dos Aposentados), alvo da Operação Sem Desconto — da Polícia Federal —, destinada a apurar as fraudes no instituto.

Conforme apurou o R7 com membros da oposição que compõem o colegiado, a votação da convocação ao irmão de Lula precisa de algum “nexo causal da advocacia administrativa ou encontrar, como quebra de sigilo, algum recurso com ele”.

“Se não acontecer [a ligação com os fatos], eu acho que fica meio fragilizado. O fato de ele ser irmão do presidente é muito ruim para ele. Qual é a postura dele nessa associação? Ele é o executivo? Ele é o operador? Ele que ganhou a grana? Então, a gente vai encontrar aqui. Se tiver algum problema, ele será trazido sem problema nenhum”, disse, sob sigilo, um parlamentar oposicionista.

‌



Algumas alas da oposição buscam responsabilizar o governo Lula pelas fraudes do INSS. Assim, uma das formas para que isso ocorra seria confrontar o irmão do presidente.

Entenda

Em abril, a PF fez busca e apreensão na Sindnapi/FS. O sindicato do qual o irmão de Lula é dirigente está entre os suspensos pela CGU (Controladoria Geral da União), de forma administrativa, e pode responder criminalmente pelas fraudes.

‌



Em 2024, o sindicato dele recebeu, aproximadamente, R$ 77,1 milhões em contribuições.

A operação da PF investiga o desvio de contribuição sindical não autorizada de aposentados e pensionistas, com a utilização de falsificação de assinaturas de beneficiários, entre outros crimes.

‌



No total, R$ 6,3 bilhões podem ter sido desviados ilegalmente por ao menos 11 sindicatos.

O Sindinapi divulgou duas notas sobre o assunto: uma referente à operação da PF e outra sobre o caso de Frei Chico.

Na primeira, a associação afirma que “apoia a investigação das denúncias de irregularidades nos descontos em benefícios dos aposentados”. “Faz parte do DNA do sindicato a defesa dos beneficiários do INSS e a luta contra golpes dos mais diversos que afetam os ganhos dessa população”, diz o comunicado.

No texto sobre Frei Chico, o Sindnapi destaca que a diretoria da entidade é formada por ex-dirigentes de sindicatos de trabalhadores, que atuam no movimento sindical há mais de 25 anos, sendo que Frei Chico é um deles.

De acordo com o presidente da associação, Milton Cavalo, todos “lutam pela causa dos aposentados” e Frei Chico, particularmente, era responsável pela questão dos anistiados e está na entidade desde 2008.

“[...] Ele está na diretoria não porque é irmão do Lula, mas sim porque é um grande líder sindical e tem história no movimento sindical”, garante Milton Cavalo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual é a avaliação da ala da oposição sobre a convocação de Frei Chico à CPI?

Uma ala da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva considera que a convocação de Frei Chico, irmão do presidente, à CPMI que investiga fraudes no INSS depende de uma ligação direta entre ele e os crimes apurados.

Quem é Frei Chico e qual é sua relação com o Sindnapi/FS?

Frei Chico, vice-presidente do Sindnapi/FS, está associado a uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes no INSS. O sindicato, do qual ele é dirigente, foi alvo de busca e apreensão na operação Sem Desconto.

O que os membros da oposição dizem sobre a convocação de Frei Chico?

Os membros da oposição afirmam que a convocação precisa de um “nexo” que ligue Frei Chico aos crimes, como evidências de advocacia administrativa ou quebra de sigilo. Um parlamentar oposicionista comentou que a falta de ligação com os fatos pode fragilizar a convocação.

Qual é a estratégia da oposição em relação ao governo Lula e as fraudes do INSS?

A oposição busca responsabilizar o governo Lula pelas fraudes do INSS e uma das estratégias é confrontar o irmão do presidente, Frei Chico.

O que a Polícia Federal investiga em relação ao Sindnapi/FS?

A Polícia Federal investiga o desvio de contribuições sindicais não autorizadas de aposentados e pensionistas, incluindo falsificação de assinaturas. O sindicato pode responder criminalmente pelas fraudes.

Qual foi o valor recebido pelo Sindnapi/FS em contribuições em 2024?

Em 2024, o Sindnapi/FS recebeu aproximadamente R$ 77,1 milhões em contribuições.

Qual é a posição do Sindnapi sobre as investigações?

O Sindnapi divulgou notas apoiando a investigação das denúncias de irregularidades e ressaltou seu compromisso com a defesa dos beneficiários do INSS.

O que diz o presidente do Sindnapi sobre Frei Chico?

Milton Cavalo, presidente do Sindnapi, defende que Frei Chico está na diretoria por sua liderança sindical e experiência, e não apenas por ser irmão de Lula.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp