Alckmin afirma que EUA dão 'exemplo ruim' com protecionismo, que é 'coisa antiga' Presidente em exercício disse que o Brasil não é um problema para os EUA Brasília|Do Estadão Conteúdo 07/06/2025 - 18h26 (Atualizado em 07/06/2025 - 18h48 )

O presidente da República em exercício, Geraldo Ackmin WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/03/2025

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), voltou a avaliar, neste sábado (7), como negativa a elevação de tarifas de importação pelos Estados Unidos e reafirmou o compromisso do Brasil com o multilateralismo e o livre comércio. As declarações foram dadas em entrevista coletiva durante visita à empresa fabricante de tintas Mistercryl, em Brasília.

”É ruim para todo mundo”, afirmou Alckmin, explicando que o aumento das tarifas “encarece os produtos”, atingindo também os Estados Unidos, com aumento da inflação e do custo dos produtos.

Para ele, o protecionismo norte-americano representa um “exemplo ruim, na medida em que promove um protecionismo, que é coisa antiga, ultrapassada”. Alckmin defendeu que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, que possuem um déficit comercial bilionário com o mundo, mas um superávit com o Brasil.

“Dos dez produtos que eles mais exportam para o Brasil, em oito o imposto de importação é zero”, ressaltou. O vice-presidente também destacou o esforço do governo brasileiro para fortalecer acordos comerciais globais, especialmente o Mercosul-União Europeia.

”O presidente Lula está na França. Um dos objetivos é acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. A gente espera até o fim do ano assinar esse acordo”, afirmou Alckmin.

