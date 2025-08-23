Alckmin aposta em ampliar comércio com México; agenda inclui biocombustíveis e visto
Vice-presidente viaja nesta terça-feira e discutirá temas como energia, agroindústria, saúde e facilitação de vistos
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou, neste sábado (23), que a sua viagem ao México, na próxima semana, terá como foco setores estratégicos como biocombustíveis, energia, combustível sustentável de aviação, agroindústria, saúde e a facilitação de vistos.
“Estou indo terça-feira para o México. Nós temos uma corrente de comércio significativa: no ano passado, exportamos R$ 7,8 bilhões para eles, e eles exportaram R$ 5,8 bilhões para nós. Podemos fazer crescer essa corrente de comércio”, afirmou o vice-presidente, em entrevista coletiva em São Paulo.
Segundo Alckmin, a implementação de um visto eletrônico para cidadãos dos dois países também está na pauta.
“Para mexicanos entrarem no Brasil, poderão obter visto eletrônico, e nós também lá. Enfim, fortalecer a corrente de comércio, que gera emprego e renda”, disse.
