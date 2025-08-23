Alckmin aposta em ampliar comércio com México; agenda inclui biocombustíveis e visto Vice-presidente viaja nesta terça-feira e discutirá temas como energia, agroindústria, saúde e facilitação de vistos Brasília|Do Estadão Conteúdo 23/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 23/08/2025 - 17h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, realizará uma viagem ao México focada em setores estratégicos.

Os temas incluem biocombustíveis, energia, agroindústria e facilitação de vistos.

O comércio entre os dois países foi significativo, com exportações brasileiras de R$ 7,8 bilhões e mexicanas de R$ 5,8 bilhões no ano passado.

Um visto eletrônico para cidadãos de ambos os países está em pauta para aumentar a circulação de pessoas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alckmin viaja ao México na próxima semana Júlio César Silva/MDIC - 24.03.2025

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou, neste sábado (23), que a sua viagem ao México, na próxima semana, terá como foco setores estratégicos como biocombustíveis, energia, combustível sustentável de aviação, agroindústria, saúde e a facilitação de vistos.

“Estou indo terça-feira para o México. Nós temos uma corrente de comércio significativa: no ano passado, exportamos R$ 7,8 bilhões para eles, e eles exportaram R$ 5,8 bilhões para nós. Podemos fazer crescer essa corrente de comércio”, afirmou o vice-presidente, em entrevista coletiva em São Paulo.

Segundo Alckmin, a implementação de um visto eletrônico para cidadãos dos dois países também está na pauta.

“Para mexicanos entrarem no Brasil, poderão obter visto eletrônico, e nós também lá. Enfim, fortalecer a corrente de comércio, que gera emprego e renda”, disse.

