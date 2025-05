Alckmin: Caixa avalia como atender presencialmente aposentados com dificuldade em usar o Meu INSS Vice-presidente também afirmou que instituto ressarcirá parte de valores no próximo pagamento Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/05/2025 - 11h04 (Atualizado em 11/05/2025 - 11h08 ) twitter

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25.02.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou, neste domingo (11), que a Caixa avalia alternativas para atender aposentados e pensionistas afetados por descontos irregulares no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Segundo Alckmin, a intenção é conceder apoio aos que precisarem de atendimento presencial por dificuldade de acesso à internet e aos sistemas digitais. A consulta para saber se foi vítima de fraude e futuros ressarcimentos precisarão ser feitos de forma on-line, pelo Meu INSS.

“Tudo será feito, a maior parte, através de plataforma, do Meu INSS. Agora, tem pessoas que têm dificuldade ou não têm internet, então a Caixa Econômica Federal está estudando uma maneira, por ela ter uma rede muito bem distribuída no país, e ajudar quem precisar no atendimento presencial”, afirmou Alckmin a jornalistas, em evento em São Paulo.

O vice-presidente, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, disse ainda que descontos irregulares foram “totalmente suspensos” e que o instituto vai ressarcir parte de valores a partir do próximo pagamento de aposentados e pensionistas.

Segundo o INSS, a previsão é de restituir R$ 292 milhões a partir do próximo dia 26. O montante corresponde a valores descontados entre os meses de abril e maio.

O cronograma de pagamento de outros descontos irregulares deverá ser definido até o final deste mês. O plano está sendo elaborado pelo governo e passa pela previsão de devolução de descontos ilegais pelas entidades que atuararam no esquema de fraudes.

Na semana passada, a AGU (Advocacia-Geral da União) determinou que 12 associações devolvam valores que somam R$ 2,5 bilhões. Esse montante será uma das formas para compor o retorno financeiro às vítimas dos desvios, segundo o vice-presidente.

“Bloqueio de bens de entidades e empresas para ressarcimento daqueles que foram lesados, que não autorizaram nenhum desconto, mas que tiveram desconto”, disse. “Destacar também o governo, através do meu INSS, já comunicou perto de 20 milhões de pessoas que não tiveram nenhum desconto. Já foram avisados e aqueles que não foram avisados vão poder através da plataforma meu INSS, dizer se autorizaram ou não. Se não autorizaram, já vai ser comunicada a entidade para devolução imediata", completou.

