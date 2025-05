Alckmin passa mal, faz exames em hospital e é diagnosticado com gastroenterite Segundo boletim médico, vice-presidente já iniciou tratamento para os sintomas e apresentou ‘ótima resposta’ Brasília|Do R7, em Brasília 29/05/2025 - 16h45 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h50 ) twitter

Vice-presidente passou mal nesta quinta Jose Cruz/Agência Brasil

Após sentir enjoos e dores abdominais, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi diagnosticado com gastroenterite nesta quinta-feira (29). Alckmin passou mal ao longo do dia e precisou ser levado a um hospital particular em Brasília, onde passou por exames. Ele já recebeu alta.

Segundo boletim médico, o vice-presidente já iniciou o tratamento para os sintomas e apresentou “ótima resposta”.

“O vice-presidente recebeu alta hospitalar ainda nesta data e seguirá o tratamento em domicílio, com acompanhamento médico”, diz o comunicado.

A gastroenterite é um tipo de inflamação do estômago e do intestino, que causa, principalmente, sintomas como diarreia, cólicas, náuseas, vômitos e febre. Normalmente, o distúrbio é transmitido por contato com uma pessoa infectada ou por alimentos contaminados.

Alckmin cancelou os compromissos que teria nesta quinta, mas volta a trabalhar normalmente a partir desta sexta-feira (30), quando deve ir a um evento do Hospital São Paulo, ligado à UNIFESP (Universidade Federal de SP).

Lula teve labirintite nesta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nessa quarta-feira (28) o episódio de labirintite enfrentado por ele na segunda (26).

“Eu cheguei no médico, o médico falou ‘você está maravilhosamente bem, você está bonitão. Vá lá para Cachoeira dos Índios que é melhor’. Aí eu tô aqui”, declarou, em agenda no sertão da Paraíba.

Lula sentiu-se mal na tarde de segunda, com sintomas de labirintite. Ele chegou a participar de algumas reuniões pela manhã, mas teve de deixar o Palácio do Planalto no início da tarde.

Na terça (27), Lula cancelou a participação em dois eventos em Brasília e despachou do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ao fim do dia, o petista foi reavaliado pela equipe médica, e retomou a agenda de compromissos e viagens na quarta.

