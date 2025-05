Entenda o que ocasiona a labirintite, condição que fez o presidente Lula cancelar agenda

O médico Bruno Borges de Carvalho Barros explica os fatores que podem ocasionar a labirintite , distúrbio enfrentado pelo presidente Lula , em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (27). Ele esclarece que a condição é causada por uma inflamação do nervo que leva informações do labirinto — órgão sensorial localizado no interior da orelha — até o cérebro.



Segundo Borges, o encéfalo interpreta o estímulo como se o indivíduo estivesse virando a cabeça para um lado, mas essa percepção não condiz com os sinais enviados pelos olhos e pelos sensores musculares do pescoço, que não indicam o movimento. Essa desconexão provoca uma tontura rotatória intensa, levando o paciente a buscar atendimento médico com urgência.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi encaminhado a um hospital particular de Brasília, na segunda-feira (26), após apresentar sintomas de labirintite. Segundo a equipe médica do petista, o quadro era de vertigem. Após se recuperar no Palácio da Alvorada, Lula retoma sua agenda de viagens no Nordeste nesta quarta-feira (28).