Com reajuste de gastos, Motta cita possibilidade de corte em emendas parlamentares Presidente disse que Congresso ‘não tem preocupação’ com valores, mas defende modalidade de envio por deputados e senadores Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 14h07 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motta Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 29.09.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), apontou a possibilidade de redução em emendas parlamentares com as mudanças de estratégia nos gastos públicos da União.

A possibilidade foi indicada nesta quinta-feira (29) a jornalistas, e vem em meio às discussões para revisão de gastos do governo federal, com defesa do Congresso para que não se mantenha o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

“Se todos forem cortar, o Congresso sabe que também as emendas deverão ser cortadas e reavaliadas. Esse não é um assunto proibido para nós. É importante deixar isso aqui claro. Em nenhum momento hoje, na reunião de líderes, se colocou preocupação com emendas. Nenhum líder, nenhum partido”, afirmou Motta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com um eventual recuo do IOF, a previsão é de que o contingenciamento do governo aumente, alcançando valores destinados a deputados e senadores para envios às bases eleitorais. O montante de emendas também pode sofrer diminuições em uma revisão geral dos gastos públicos.

‌



“O Orçamento não sobreviverá da forma que está”, afirma Motta. “Quando a Câmara diz que quer enfrentar isenções tributárias e discutir reforma administrativa, dizemos que há uma consciência geral da Casa em rever momento atual”, completou.

Apesar das revisões, Motta defendeu a modalidade de envios sob responsabilidade do Congresso: “Criminalizar a emenda é criminalizar a política, é uma atribuição do Legislativo. É uma atividade típica e essas emendas elas têm levado desenvolvimento para muitos recantos do Brasil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp