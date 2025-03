Alcolumbre avalia acionar Conselho de Ética contra Gustavo Gayer por fala sobre Gleisi Após Lula falar que indicou ministra ao posto por ser ‘bonita’, deputado disse que presidente a ofereceu como ‘objeto sexual’ ao Congresso Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h14 ) twitter

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) poderá ser alvo de um processo no Conselho de Ética Mário Agra/Câmara dos Deputados - 29/10/2024

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse nesta quinta-feira (13) que avalia “fortemente”, em conjunto aos advogados da Casa, representar o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) no Conselho de Ética, após declarações ofendendo a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

“Estamos com os advogados analisando a representação sobre a fala do deputado federal (Gustavo Gayer), em relação a um episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado”, declarou Alcolumbre a jornalistas.

O presidente do Senado avaliou a ação como “muito importante”. Ao ser questionado se tal atitude implicaria com a imunidade parlamentar, Alcolumbre disse que “o que está dificultando no Brasil é as pessoas agredirem as outras sem medirem o que estão falando”.

Entenda

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer, na quarta-feira (12), que indicou Gleisi ao posto de ministra por ela ser “mulher bonita” -- fala considerada machista --, Gayer usou o plenário da Câmara para dizer que ela foi oferecida como “objeto sexual” ao Parlamento.

‌



“O Lula, presidente da República, que praticamente a ofereceu como objeto sexual para poder fazer negociação com o Congresso”, disse. Depois, ele usou as redes sociais para chamar a ministra de “GP”, em referência ao termo garota de programa. Na ocasião, ele questionou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), companheiro de Gleisi.

“E aí, Lindbergh Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP??Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e vc vai ficar calado?”, interpelou.

‌



“Me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh e Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo”, continuou o deputado nas redes. Depois, ele apagou a publicação em questão.

Gayer ainda disse que o presidente Lula “ofereceu” Gleisi como um “cafetão” oferece uma “funcionária em uma negociação entre gangues”.

‌



Ontem, Lula chamou Gleisi de “mulher bonita” ao falar que escolheu ela para melhorar a relação com o Congresso. “Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara [Hugo Motta (Republicanos-PB)] e do Senado [Alcolumbre], porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, disse.