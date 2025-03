Bancadas femininas do PT repudiam fala de Gustavo Gayer sobre Gleisi Hoffmann Gayer disse que Lula ofereceu Gleisi como uma garota de programa ao chamá-la de ‘mulher bonita’ Brasília|Do R7 12/03/2025 - 23h24 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h24 ) twitter

Gustavo Gayer usou as redes sociais para fazer afirmação Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 18/02/2025

As bancadas femininas do PT na Câmara e no Senado e a Secretaria de Mulheres do partido repudiaram, nesta quarta-feira (12), uma fala do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A nota chama de “inaceitável” a afirmação.

“As declarações do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) não só desrespeitam as mulheres na política, como também reforçam discursos machistas, misóginos e violentos que precisamos combater diariamente. O parlamento não pode compactuar com esse tipo de violência”, diz o texto.

Gustavo Gayer usou as redes sociais para provocar o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido, usando uma fala considerada machista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Gleisi Hoffmann.

“E aí Lindbergh Farias. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP?? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e vc vai ficar calado??”, escreveu. Lindbergh e Gleisi são namorados.

Pelas redes sociais, José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, disse que vai acionar o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os líderes dos partidos para que seja aberto processo no Conselho de Ética, “a fim de apurar e punir o desonroso parlamentar”.

Mais cedo, Lula chamou Gleisi de “mulher bonita” ao falar que escolheu ela para melhorar a relação com o Congresso. “Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara [Hugo Motta (Republicanos-PB)] e do Senado [Davi Alcolumbre (União-AP)], porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, disse.

