Alcolumbre determina sessão remota no Senado após obstrução a favor de Bolsonaro Segundo presidente da Casa, objetivo é impedir que pauta seja paralisada Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde a terça-feira (5), parlamentares bolsonaristas obstruem a pauta em protesto Andressa Anholete/Agência Senado/Arquivo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou que a sessão desta quinta-feira (17) seja realizada temporariamente em sistema remoto após parlamentares bolsonaristas obstruírem as pautas em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Alcolumbre, a decisão tem por objetivo garantir o funcionamento da Casa e impedir que a pauta legislativa seja paralisada.

O presidente afirmou que continuará votando matérias de interesse da população, como o projeto de isenção do Imposto de Renda.

“Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento”, escreveu.

‌



Desde a tarde de terça-feira (5), os oposicionistas ocupam as mesas diretoras da Câmara e do Senado e utilizaram esparadrapos na boca em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na última segunda (4) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

As sessões desta quarta (6) foram canceladas por Alcolumbre e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que convocaram reuniões de líderes partidários para discutir o assunto.

‌



Hugo Motta ainda não se manifestou sobre uma alternativa para manter o funcionamento da Câmara.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp