Flávio defende publicação que levou Bolsonaro à prisão: ‘Postei por minha convicção’ Post nas redes sociais feito por Flávio foi usado como justificativa por Moraes para decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro Brasília|Lis Cappi e Thays Martins, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 11h30 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h44 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro defende postagem que resultou na prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

O senador afirma que postou por convicção, sem intenção de infringir medidas do STF.

Ministro Alexandre de Moraes considerou a postagem como descumprimento de medidas impostas.

Bolsonaro foi acusado de incitar a desobediência a ordens judiciais através de publicações de seus aliados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Oposição critica prisão de Bolsonaro e pede anistia Lis Cappi/R7-05.08.2025

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu, nesta terça-feira (5), a publicação que acabou levando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à prisão domiciliar. Em coletiva de imprensa, o filho mais velho do ex-presidente disse que postou por ter “convicção” e “achar que não tem nada que confronte a medida cautelar de [Alexandre de] Moraes”. O ministro, no entanto, entendeu que o post nas redes sociais descumpria as medidas impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

“Mesmo assim ele toma essa decisão e tenho certeza, sem ouvir nenhum ministro, sem ouvir a procuradoria-geral”, reclamou Flávio. O senador fez uma ligação por vídeo para Bolsonaro durante a manifestação em apoio a ele no domingo (3). O vídeo da ligação foi postado nas redes de Flávio, a publicação, no entanto, foi apagada logo depois. Bolsonaro estava impedido de usar as redes sociais dele ou de terceiros, por determinação do STF desde 18 de julho.

”E foi o que eu fiz com a convicção de que na cabeça de qualquer pessoa não teria problema algum. Fui eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu pra eu postar, para indiretamente usar redes de terceiro”, afirmou Flávio. Segundo ele, o vídeo era Bolsonaro “simplesmente agradecendo as pessoas que estavam em Copacabana”.

O ministro Alexandre de Moraes decretou na segunda-feira (4) a prisão domiciliar de Bolsonaro por entender que ele tinha fabricado material para ser postado nas redes sociais de seus filhos e aliados. Na decisão, o ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

