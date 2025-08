Senadores negam acordo em prol de do Val e planejam novo pedido de impeachment contra Moraes Oposicionistas dizem não abrir mão de protestos em favor de senador, que usa tornozeleira; decisão cabe a Davi Alcolumbre Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 18h41 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h54 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Senadores do PL e do Novo negam acordo com o STF sobre o senador Marcos do Val.

Protestos no Senado continuam sem previsão de término.

Decisões sobre renegociações competem ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Oposição planeja novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes.

Senadores negam acordo com STF ligado à situação de Marcos do Val (Podemos-ES) Lis Cappi/R7 - 06.08.2025

Representantes de partidos do Senado, como PL e Novo, negam que haverá acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal) para afrouxar as medidas cautelares adotadas contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

A posição foi divulgada nesta quarta-feira (6), em meio a protestos dos parlamentares no Senado. “Acordo tem que ter a participação de todas as lideranças”, afirmou o líder do PL, Carlos Portinho (RJ).

Apesar do anúncio de uma eventual negociação com o Supremo, políticos não chegam a um consenso. Outra alternativa pode ser discutida, mas a decisão compete apenas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O grupo de opositores também planeja apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, relacionado especificamente a Marcos do Val. A solicitação deve ser apresentada na próxima semana.

A oposição questiona o uso de tornozeleira eletrônica e a restrição de horários para sair de casa — medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.

