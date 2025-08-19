Alexandre de Moraes abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista Réus teriam organizado ações de desinformação sobre eleições, além de promover ataques virtuais a instituições e autoridades Brasília|Da Agência Brasil 18/08/2025 - 23h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 23h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA STF abre prazo para alegações finais dos réus do Núcleo 4 da trama golpista.

Grupo é acusado de desinformação e ataques virtuais após derrota de Bolsonaro em 2022.

PGR terá 15 dias para apresentar defesa para condenação dos réus.

Investigados incluem membros das forças armadas e de órgãos de segurança pública. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após medida de Moraes, PGR tem 15 dias para defender condenação Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu nesta segunda-feira (18) o prazo para as alegações finais dos réus do Núcleo 4 da trama golpista. O grupo teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após a derrota nas urnas em outubro de 2022.

Os réus deste núcleo são acusados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades.

Com a abertura do prazo para as alegações, a PGR terá 15 dias para defender a condenação dos acusados. Em seguida, as defesas dos acusados terão o mesmo prazo para apresentar argumentos contra a condenação. O último passo será a marcação da data do julgamento.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);

Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);

Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);

Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);

Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);

Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Perguntas e respostas:

Qual foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes relacionada ao Nível 4 da trama golpista?

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, abriu o prazo para as alegações finais dos réus do Nível 4 da trama golpista, que teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após sua derrota nas eleições de outubro de 2022.

Quais são as acusações contra os réus do Nível 4?

Os réus são acusados pela PGR de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizar ataques virtuais a instituições e autoridades.

Qual é o próximo passo após a abertura do prazo para alegações?

A PGR terá 15 dias para defender a condenação dos acusados, e em seguida, as defesas dos réus também terão o mesmo prazo para apresentar seus argumentos. O último passo será a marcação da data do julgamento.

Quem são os investigados que fazem parte deste núcleo?

Os investigados do Nível 4 incluem: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

