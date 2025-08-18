Líder da oposição diz que Dino ‘instrumentaliza’ o STF para proteger Moraes Ministro decidiu que leis estrangeiras unilaterais são inválidas no Brasil Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 20h45 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h50 ) twitter

Senador Rogério Marinho (PL-RN) defendeu o impeachment de Moraes Jefferson Rudy/Agência Senado - 13.08.2025

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou, nesta segunda-feira (18), a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino, que determinou que leis estrangeiras unilaterais são inválidas no Brasil, ao menos que passem por uma aprovação da Justiça brasileira.

“A inadequação do ato já é o menor dos problemas, na medida que deixa clara a instrumentalização da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, que agora quer proteger um Ministro que viola cotidianamente a Constituição Federal para perseguir adversários políticos, atropelando direitos fundamentais”, alegou Marinho nas redes sociais.

Segundo a decisão, qualquer violação do entendimento do ministro “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeira”.

A decisão foi tomada no âmbito de uma ação movida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), em que questionava a possibilidade de municípios brasileiros apresentarem ações judiciais no exterior. Entre os processos discutidos estão os acidentes de Mariana e Brumadinho, que foram apresentadas em países como Estados Unidos, Alemanha e Holanda.

Dino, contudo, estabeleceu que esse impedimento vale, também, para “leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares.

Apesar de não citar nominalmente a Lei Lei Magnitsky, Dino afirmou que o Brasil “tem sido alvo de diversas sanções e ameaças para impor pensamentos a serem apenas “ratificados” pelos órgãos que exercem a soberania nacional

Tal legislação, que foi aplicada nas últimas semanas pelos EUA contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, pune financeiramente cidadãos estrangeiros, acusados de corrupção ou de violação aos direitos humanos.

Nas redes, Marinho defendeu o impeachment de Moraes e uma reforma no Poder Judiciário para garantir “harmonia”.

“Além do impeachment de Alexandre de Moraes, que já tem a maioria dos senadores favoráveis, é urgente uma reforma do Judiciário, que permita que cada um dos Três Poderes atue com harmonia, porém, cada um dentro da sua esfera de competência! Seguiremos lutando”, concluiu.

