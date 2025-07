‘Conquista histórica’, diz Lula sobre Brasil sair do Mapa da Fome Anúncio foi feito nesta segunda; menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula celebra saída do Brasil do Mapa da Fome em 2025 como uma "conquista histórica".

Menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição, segundo a FAO/ONU.

Meta foi alcançada por meio de políticas públicas focadas na redução da pobreza e apoio à agricultura familiar.

Relatório da FAO destaca que o país havia voltado ao Mapa da Fome entre 2019 e 2021, mas progrediu em 2024. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasil saiu do Mapa da Fome pela primeira vez em 2014 Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta segunda-feira (28) a saída do Brasil do Mapa da Fome em 2025. “Uma conquista histórica que mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário”, disse.

O anunciou foi feito pela FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura). O Brasil saiu do Mapa da Fome por alcançar a marca de menos de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. O país havia alcançado essa condição em 2014, mas voltou para o Mapa no triênio 2019-2021.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirma que a meta foi alcançada mediante “muito trabalho duro e políticas públicas robustas”. “Sair do Mapa da Fome era o objetivo primeiro do presidente Lula ao iniciar o seu mandato em janeiro de 2023. A meta era fazer isso até o fim de 2026”, destaca.

Minhas amigas e meus amigos. É com grande orgulho e imensa alegria que informo: O Brasil está fora do mapa da fome, mais uma vez.



O anúncio foi feito hoje (28) pela FAO/ONU. Isso significa que reduzimos a insegurança alimentar grave e a subnutrição para menos de 2,5% da… pic.twitter.com/nkOgTZTNbU — Lula (@LulaOficial) July 28, 2025

Segundo o governo federal, a saída do Brasil do Mapa da Fome reflete decisões políticas que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração de emprego e renda, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável.

‌



Os dados foram divulgados no relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025 – SOFI 2025”, lançado pela FAO durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU.

Em 2024, a avaliação da FAO identificou que o Brasil estaria próximo de atingir o índice necessário e, assim, sair do Mapa. À época, o país ocupava a 94ª posição entre 111 nações analisadas pela FAO, com uma média móvel de 3,9% no período de 2021 a 2023.

‌



Mapa da Fome

O Mapa da Fome é um indicador global criado pela FAO que identifica países com graves problemas de insegurança alimentar. Segundo o MDS (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), estar no Mapa “significa que uma parcela significativa da população não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável”.

Um dos indicadores utilizados para identificar esses países é o PoU (Prevalence of undernourishment — prevalência de subnutrição). Ele é calculado partindo de três variáveis:

quantidade de alimentos disponíveis no país, levando em conta a produção interna, importação e exportação;

consumo de alimentos pela população, considerando as diferença de renda; e

quantidade adequada de calorias por dia definida para um “indivíduo médio”.

