Alternativas ao IOF enfrentarão resistência no Congresso, diz Hugo Motta Em postagem nas redes sociais, presidente da Câmara afirmou que não basta aumentar tributos sem cortar gastos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 10h25 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h29 )

Presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que as propostas enfrentarão resistência Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10/06/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que as alternativas ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) enfrentarão resistência no Congresso Nacional.

“Temos que entender que apresentar soluções com aumento de arrecadação, sem corte de gastos, não funciona”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

A declaração foi feita após um evento que reuniu lideranças políticas e empresários em Brasília (DF). Motta acrescentou que essa possível resistência já foi comunicada à equipe econômica do governo.

O presidente da Câmara também relembrou o papel do Legislativo na aprovação de projetos relevantes, como a reforma tributária. “Trouxemos o governo para um debate que não é apenas sobre aumentar tributos, mas também sobre cortar gastos. Não é uma discussão de esquerda ou direita, é uma discussão de país”, completou.

‌



Por fim, Motta convocou a sociedade a participar do debate: “Pedimos também o apoio da sociedade. Não há como construir as reformas estruturantes de que o Brasil precisa sem esse apoio.”

Medidas

No último fim de semana, o ministro da Fazenda Fernando Haddad se reuniu com os líderes do Congresso Nacional para acertar detalhes da proposta. Entre as medidas estão:

‌



Corte de 10% nas isenções fiscais;

Aumento de 12 para 18% do imposto sobre o lucro das casas de apostas;

Elevação das alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido das empresas de tecnologia financeira e instituições de pagamento;

Alíquota de 5% sobre investimentos em letras de câmbio dos setores imobiliário e do agronegócio.

Haddad na Câmara

Haddad participará nesta quarta-feira (11) de uma audiência conjunta de duas comissões da Câmara. O foco será a proposta do governo para isentar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e discutir o programa de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Serão abordadas também alternativas ao aumento do IOF, medida que encontra resistência por parte de alguns parlamentares.

