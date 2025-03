Aniversário de Brasília terá desconto em hotéis, shows e entrada gratuita no Zoológico Jardim Botânico também vai ter entrada liberada no domingo e no aniversário da capital, segundo determinação do governador do DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 12h22 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h31 ) twitter

Ibaneis participou de coletiva nesta sexta Renato Alves/ Agência Brasília - 21.03.2025

O aniversário de 65 anos de Brasília vai contar com um desconto de até 30% em hotéis da capital, shows gratuitos e entrada liberada no Jardim Zoológico e no Jardim Botânico. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (21) em coletiva de imprensa com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O governador confessou que espera reunir um público de até um milhão nos eventos organizados, embora o governo trabalhe com a estimativa de 500 mil visitantes nos três dias de festa. As atrações começam no sábado (19) e seguem até segunda-feira (21), com dois shows já confirmados: Zé Neto & Cristiano, e Mari Fernandez. A data em que os cantores vão se apresentar ainda não foi divulgada.

“Estamos há trinta dias do aniversário de Brasília. Quando tivemos o aniversário de 60 anos estávamos em pandemia e não pudemos fazer um grande evento. A comemoração deste ano vai ser organizada, já fizemos contato com vários artistas e estamos aguardando a conclusão da contratação da OSC (Organização da Sociedade Civil) que vai mover essas contratações dos eventos musicais”, citou Ibaneis.

O governador adiantou que em breve vai publicar o decreto de liberação da entrada para o Jardim Botânico e Zoológico nos domingos e feriados, tal como acontece com o Vai de Graça que garante acesso livre ao metrô e ônibus nestas datas. “O início da operação começa no aniversário de Brasília. O Zoológico é um dos locais mais visitados e o Jardim Botânico um dos mais bonitos do DF”, disse.

Ibaneis também contou que a partir de segunda-feira (24) o governo vai lançar alguns painéis que farão a contagem regressiva até o aniversário da capital do país. O orçamento destinado para todo o evento, segundo o chefe do Palácio do Buriti, é de R$ 15 milhões.

“Fizemos uma pesquisa de preço para não termos um gasto excessivo. Esse valor já inclui os gastos de pessoas, montagem de palcos, banheiros químicos e outras ações. Mas sabemos que vamos ter retorno porque as pessoas vão visitar nos restaurantes e vamos divulgar Brasília para o restante do mundo. Todo brasileiro tinha que conhecer Brasília ao menos uma vez na vida”, defendeu ele.

Shows concentrados

Ibaneis também explicou que neste ano as atividades serão concentradas na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é que o espaço conte com área kids, área para pets, um grande palco padrão Villa Mix, e áreas vips. “Concentramos na Esplanada porque criamos a facilidade das pessoas virem das cidades para Brasília, já que terão acesso gratuito (ao transporte público)”, pontuou.

‌



Outra medida adotada pelo governo será uma edição extra do Restaurant Week, com o preço das refeições de R$ 65, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. A promoção começa uma semana antes do aniversário de Brasília e dura 14 dias.

Ao longo da semana, também haverá apresentações da Orquestra Sinfônica, exposições no Museu Nacional e veiculação de filmes no Cine Brasília. Programação deve ser divulgada pelo governo nas próximas semanas.