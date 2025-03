Em 10 anos, aumenta a diferença de renda entre homens brancos e mulheres negras Diferença entre homens brancos e mulheres negras que recebiam até 5 salários mínimos chegou a 9,8 pontos percentuais em 2023 Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 00h03 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h45 ) twitter

Desigualdade aumentou nas classes mais altas Joédson Alves/Agência Brasil - 20/11/2024

Em uma década, a desigualdade de renda entre brancos e negros nas classes mais altas e entre os gêneros aumentou no Brasil. É o que indica um estudo feito pelo Cedra (Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais) e divulgado nesta sexta-feira (21). O levantamento usou dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) entre 2012 e 2023.

Enquanto em 2012 a diferença percentual entre homens brancos e mulheres negras que recebiam até cinco salários mínimos era de 7,6 pontos percentuais, em 2023 passou a ser de 9,8 pontos percentuais.

”Dentre as mulheres negras responsáveis por domicílios, 1,9% eram de domicílios com renda superior a cinco salários mínimos por morador, e homens brancos 9,5%, em 2012. Em 2023, as negras reduziram para 1,4% e os brancos aumentaram para 11,2%”, constatou o levantamento.

Segundo o estudo, havia maior proporção de negros que de brancos nas faixas de renda que ganhavam até 1/4 de salário mínimo (7,1 pontos percentuais de diferença); de 1/4 de salário mínimo a 3/4 de salário mínimo (15,5 pontos percentuais) e de 3/4 de salário mínimo a 1 salário mínimo (2,1 pontos percentuais).

Os brancos tinham maior proporção nas faixas de renda de 1 a 3 salários mínimos (12,3 pontos percentuais); de 3 a 5 salários mínimos (5,7 pontos percentuais) e de 5 ou mais salários mínimos (6,7 pontos percentuais).

Nos 10 anos, também aumentou a porcentagem de negros vivendo na extrema-pobreza. O número saltou de 70,5% para 73,5%.

Na renda média, no entanto, houve uma leve redução da desigualdade no período, de 1,2 ponto percentual. Em 2012, pessoas negras ganhavam em média R$ 1.049,44, enquanto brancas, R$ 1.816,28. Em 2023, elas passaram a receber R$ 2.199,04 e R$ 3.729,69, respectivamente.

Entre os que vivem com mais de cinco salários mínimos, na média do período analisado para cada casa com uma responsável negra, há seis com responsáveis brancos. Na outra ponta, mais de 60% dos negros viviam com renda de até um salário mínimo, enquanto menos de 40% dos brancos estavam na mesma situação.

Renda média dos moradores das casas por cor Cedra/ reprodução

Casas com negros têm renda menor

O estudo também mostrou que a renda média por morador em casas em que vivem somente pessoas negras é menos da metade da renda nas que não têm moradores negros. Nas casas em que há moradores brancos e negros, a renda também é menor do que se todos os moradores fossem brancos.

O número é reflexo da renda média do trabalhador negro. Nos 10 anos analisados, negros receberam 58,3% do que era pago a brancos.

Os negros também são minoria nos cargos gerenciais. Até 2023, somente 31,8% dessas funções eram ocupados por eles.

Nas casas, também há marcas da desigualdade. Apenas 21,1% dos lares com responsáveis negros tinham máquina de lavar roupas. Entre os brancos, o número é de 45,1%, mais do que o dobro.

A coleta de lixo está presente, em média, em 94,5% dos lares de pessoas brancas, enquanto nas casas de pessoas negras o número baixa para 88,6%.

