Audiência pública vai debater prioridades do orçamento do DF para 2026 Transmissão ao vivo será em 7 de abril, às 15h, pelo canal da Secretaria de Economia; população pode oferecer contribuições Brasília|Do R7, em Brasília 21/03/2025 - 09h16 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h16 )

Audiência será realizada em sete de abril Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - Arquivo

A Secretaria de Economia do Distrito Federal vai realizar uma audiência pública para debater as prioridades do orçamento da capital do país para 2026. O debate está marcado para o dia 7 de abril, às 15h, e vai abordar o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias). A reunião será transmitida ao vivo pelo canal da pasta (acesse aqui). A população também pode enviar contribuições e participar.

Segundo a Secretaria, os técnicos e gestores vão explicar como o texto da futura lei foi construído e, principalmente, quais as prioridades do governo. O secretário Ney Ferraz, pede a participação dos cidadãos no evento online. “Eles nos ajudam a ampliar a visão das necessidades da nossa cidade”, ressalta.

A LDO é responsável por nortear o governo do DF na elaboração do orçamento para o próximo ano, definindo, inclusive, as principais metas a serem alcançadas em 2026. Além de participar na audiência, a população também pode fazer sugestões pelo canal da Ouvidoria, no site Participa DF.

As dúvida sobre a audiência pública e o orçamento podem ser tiradas pela central telefônica 162, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos fins de semana, das 8h às 18h. O prazo para o envio de sugestões para o PLDO 2026 vai de 7 a 16 de abril.

