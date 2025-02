ANS propõe criar plano de saúde com cobertura apenas para consultas e exames Proposta passará por consulta e audiência pública Brasília|Do R7 12/02/2025 - 00h02 (Atualizado em 12/02/2025 - 00h02 ) twitter

Objetivo é tornar planos mais acessíveis Marcello Casal JrAgência Brasil

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou, na segunda-feira (10), a realização de uma consulta pública e de uma audiência pública sobre uma proposta de um plano de saúde com cobertura apenas para consultas estritamente eletivas e exames. Dessa forma, o plano não daria direito a procedimentos emergenciais.

Segundo a ANS, o objetivo é “ampliar e simplificar o acesso dos brasileiros aos planos de saúde, aumentando a oferta e a diversidade de produtos na saúde suplementar e ampliando o alcance desses planos em todo o país”.

Hoje, os planos de saúde são obrigados a cobrir uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, conforme cada tipo de plano de saúde - ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico.

De acordo com a ANS, a nova modalidade de plano poderia fazer com que cerca de 10 milhões de brasileiros passassem a ser atendidos pelo setor de saúde suplementar, reduzindo a fila de exames do SUS e acelerando o diagnóstico dos pacientes.

Na consulta pública, os interessados poderão apresentar contribuições entre a próxima terça-feira (18) e 4 de abril. No dia 25 deste mês, será realizada a audiência pública sobre o tema.