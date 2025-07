Ao vivo: Lula participa da cerimônia de abertura do Fórum Empresarial do Brics Evento abordará temas do desenvolvimento econômico sustentável, como estratégias de comércio e segurança alimentar Brasília|Rafaela Soares, Edis Henrique Peres e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 05/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h21 ) twitter

Neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura do Fórum Empresarial do Brics, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro (RJ). Além do chefe do Executivo brasileiro, o evento contará com a participação de mais de mil lideranças empresariais, autoridades e chefes de Estado.

Neste ano, o fórum abordará temas cruciais para o desenvolvimento econômico sustentável, com destaque para estratégias de comércio e segurança alimentar, transição energética, descarbonização, desenvolvimento de habilidades, economia digital, financiamento e inclusão financeira.

A Cúpula do Brics, marcada para este domingo (6) e segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, deve seguir uma agenda de tom moderado e será realizada sem a presença de importantes chefes de Estado, como o presidente da China, Xi Jinping, e o líder russo, Vladimir Putin.

A avaliação é de especialistas ouvidos pelo R7. O encontro, considerado o mais relevante do bloco, é precedido por eventos paralelos, como o fórum empresarial.

Fundado em 2009 com a sigla formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo reúne atualmente 11 integrantes e conta com 10 países parceiros (veja lista ao fim). A presidência rotativa, que neste ano está a cargo do Brasil, tem duração anual.

A expectativa é que Putin participe por videoconferência. Xi, por outro lado, não comparecerá nem remotamente; a delegação chinesa será liderada pelo primeiro-ministro Li Qiang.

Países que integram o Brics

Membros permanentes:

África do Sul

Arábia Saudita

Brasil

China

Egito

Emirados Árabes Unidos

Etiópia

Indonésia

Índia

Irã

Rússia

Países parceiros:

Belarus

Bolívia

Cazaquistão

Cuba

Malásia

Nigéria

Tailândia

Uganda

Uzbequistão

Vietnã

