Ao vivo: Mauro Vieira vai ao Senado explicar asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru Ministro também deve falar sobre opositores venezuelanos abrigados na embaixada da Argentina Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 09h28 (Atualizado em 20/05/2025 - 09h28 )

A Comissão de Relações Exteriores do Senado ouve, nesta terça-feira (20), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (veja sessão ao vivo acima). O colegiado cobrará explicações sobre a atuação do Itamaraty na concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia e a situação envolvendo quatro opositores venezuelanos abrigados na embaixada da Argentina, em Caracas.

O senador Sergio Moro (União-PR) é o autor dos requerimentos de convite ao ministro. A ex-primeira-dama foi condenada por corrupção ligada ao financiamento das campanhas presidenciais do marido, Ollanta Humala. Em 16 de abril, ela chegou à embaixada do Brasil, em Lima, capital do Peru.

Com base na Convenção de Caracas de 1954, ela solicitou asilo diplomático ao governo brasileiro, que autorizou sua vinda ao país em aeronave da Força Aérea Brasileira. A operação, estimada em cerca de R$ 320 mil, motivou críticas da imprensa peruana e levantou dúvidas sobre os fundamentos da decisão.

Com relação ao segundo requerimento, os parlamentares vão interpelar Vieira sobre a retirada de opositores venezuelanos ligados à líder política María Corina Machado, que estavam asilados na embaixada da Argentina, em Caracas. Embora tenham passado por custódia brasileira em parte do processo, os asilados foram retirados com apoio dos Estados Unidos, sem comunicação prévia ao Brasil.

