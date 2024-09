Após denúncias, Silvio Almeida segue trabalhando e aguarda chamado de Lula Informação foi confirmada pelo R7; ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, é apontada como uma das vítimas Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/09/2024 - 16h08 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pronunciamento ocorreu um dia após a divulgação das denúncias Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 08.11.2023

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, denunciado por mulheres vítimas por suposta violência sexual, segue trabalhando e aguarda um chamado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada pelo R7. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, é apontada como uma das vítimas, cujos nomes não foram divulgados pelo movimento Me Too, responsável pela divulgação do caso.

Mais cedo, a primeira-dama Janja da Silva publicou nas redes sociais uma foto na qual aparece beijando a testa da ministra Anielle Franco.

Segundo o Me Too Brasil, as supostas vítimas autorizaram a divulgação das denúncias à imprensa, mas suas identidades foram mantidas em sigilo. “Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias”, destacou a instituição.

O movimento afirma oferecer “suporte incondicional às vítimas, mesmo que isso envolva enfrentar grandes forças e influências associadas ao poder do acusado”. “A exposição de um suposto agressor poderoso pode encorajar outras vítimas a romperem o silêncio. Em muitos casos, o abuso não ocorre isoladamente, e a denúncia pode abrir caminho para que outras pessoas também busquem justiça”, acrescentou o Me Too Brasil.

‌



Ministro nega acusações

Silvio Almeida divulgou uma nota na quinta-feira (5) negando as acusações contra ele. “Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo espalhadas contra mim”, afirmou Almeida, acrescentando que as denúncias são “falsas acusações”. O ministro disse que enviará ofícios à CGU (Controladoria-Geral da União), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à PGR (Procuradoria-Geral da República) para que “façam uma apuração cuidadosa do caso”.

A modista Ednéia Carvalho classificou as acusações contra o marido e ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, como “absurdas” e “injustas”. “Continue firme na sua missão; sei o quanto é difícil e quanto você tem incomodado aqueles que não gostam de você”, disse ela.

‌



Néia, como é conhecida, ainda ressaltou que o ministro “sempre foi um homem íntegro, que respeita todas as pessoas, e não é à toa que você está à frente do [ministério]”, acrescentou. Silvio também se pronunciou nas redes sociais negando todas as acusações. “Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim”, afirmou Almeida, acrescentando que as denúncias são “falsas acusações”.