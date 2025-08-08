Após ficar cinco horas parado por falha no sistema de energia, metrô do DF volta a funcionar Trens pararam de rodar por volta das 9h30 desta sexta; estações precisaram ser fechadas, e passageiros foram ressarcidos Brasília|Do R7, em Brasília 08/08/2025 - 17h25 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h27 ) twitter

Suspensão das operações ocorreu por falha no sistema de energia Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Após cinco horas de paralisação nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que a operação do metrô no Distrito Federal voltou ao normal.

Os trens pararam de rodar por voltar das 9h30, e todas as estações precisaram ser fechadas. O funcionamento do serviço foi suspenso devido a uma falha no sistema de energia elétrica.

Segundo o metrô, os passageiros que já tinham pagado a passagem foram ressarcidos.

Atenção! Em função de uma falha no sistema de energia elétrica, informamos a interrupcao temporária da circulação de trens e o fechamento de todas as estações. Nossas equipes de manutenção já estão atuando para identificar as causas da falha e restabelecer o sistema. pic.twitter.com/9vNF26Skg1 — Metrô-DF (@metrodfoficial) August 8, 2025

Durante paralisação, secretaria pediu frota extra de ônibus

Para não atrapalhar o fluxo dos passageiros, a Secretaria de Transporte e Mobilidade determinou a realização de viagens extras de ônibus nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras.

A suspensão da operação pegou muitos passageiros de surpresa, que chegaram a reclamar da falta de informação por parte da equipe do metrô.

