Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Após ficar cinco horas parado por falha no sistema de energia, metrô do DF volta a funcionar

Trens pararam de rodar por volta das 9h30 desta sexta; estações precisaram ser fechadas, e passageiros foram ressarcidos

Brasília|Do R7, em Brasília

Suspensão das operações ocorreu por falha no sistema de energia Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Após cinco horas de paralisação nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que a operação do metrô no Distrito Federal voltou ao normal.

Os trens pararam de rodar por voltar das 9h30, e todas as estações precisaram ser fechadas. O funcionamento do serviço foi suspenso devido a uma falha no sistema de energia elétrica.

Segundo o metrô, os passageiros que já tinham pagado a passagem foram ressarcidos.

Leia mais

Durante paralisação, secretaria pediu frota extra de ônibus

Para não atrapalhar o fluxo dos passageiros, a Secretaria de Transporte e Mobilidade determinou a realização de viagens extras de ônibus nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras.


A suspensão da operação pegou muitos passageiros de surpresa, que chegaram a reclamar da falta de informação por parte da equipe do metrô.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.