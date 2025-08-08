Após ficar cinco horas parado por falha no sistema de energia, metrô do DF volta a funcionar
Trens pararam de rodar por volta das 9h30 desta sexta; estações precisaram ser fechadas, e passageiros foram ressarcidos
Após cinco horas de paralisação nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que a operação do metrô no Distrito Federal voltou ao normal.
Os trens pararam de rodar por voltar das 9h30, e todas as estações precisaram ser fechadas. O funcionamento do serviço foi suspenso devido a uma falha no sistema de energia elétrica.
Segundo o metrô, os passageiros que já tinham pagado a passagem foram ressarcidos.
Atenção! Em função de uma falha no sistema de energia elétrica, informamos a interrupcao temporária da circulação de trens e o fechamento de todas as estações. Nossas equipes de manutenção já estão atuando para identificar as causas da falha e restabelecer o sistema. pic.twitter.com/9vNF26Skg1— Metrô-DF (@metrodfoficial) August 8, 2025
Leia mais
Durante paralisação, secretaria pediu frota extra de ônibus
Para não atrapalhar o fluxo dos passageiros, a Secretaria de Transporte e Mobilidade determinou a realização de viagens extras de ônibus nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras.
A suspensão da operação pegou muitos passageiros de surpresa, que chegaram a reclamar da falta de informação por parte da equipe do metrô.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp