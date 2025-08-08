Lula defende que parlamentares que travaram Congresso deveriam sofrer impeachment Fala do presidente ocorreu após deputados e senadores ocuparem a Câmara e Senado em protesto Brasília|Do R7, em Brasília 08/08/2025 - 16h55 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h58 ) twitter

Fala do presidente ocorreu durante anúncio de investimentos no Acre Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (8), que os parlamentares que tentaram travar o Congresso Nacional nos últimos dias que deveriam sofrer impeachment e não o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Parlamentares de oposição tentam emplacar um pedido de impeachment contra o ministro, que tem tomado medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, como a prisão domiciliar.

“Quem deveria ter impeachment são esses deputados e senadores que não querem permitir que funcione a Câmara e o Senado”, disse Lula.

Os parlamentares ocuparam a Câmara dos Deputados e o Senado por quase 48 horas, com a obstrução que paralisava os trabalhos no Congresso desde o início da semana. A ação foi encerrada na noite da última quarta-feira (6).

‌



Na quinta-feira (7), com a pauta desobstruída, a Câmara aprovou a medida provisória que prevê pagamentos extras a servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). No Senado, as votações também foram retomadas após o fim do protesto de parlamentares na manhã dessa quinta.

Os partidos governistas PT, PSB e PSOL informaram que já acionaram a Mesa diretora da Câmara dos Deputados pedindo a suspensão de seis meses dos mandatos de cinco deputados do PL que participaram da ocupação do plenário da Casa.

