R7 Brasília

Problemas no sistema de energia fecham todas as estações de metrô do DF nesta sexta

Erro foi identificado por volta de 9h30; passageiros receberam de volta os valores das passagens

Brasília|Do R7

Não há previsão de normalização do sistema Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

Os passageiros que usam o metrô para se locomover no Distrito Federal foram surpreendidos com problemas na manhã desta sexta-feira (8). Por volta de 9h30, os trens pararam de rodar e todas as estações precisaram ser fechadas. Segundo o metrô, ainda não há previsão de normalização do sistema.

Os passageiros foram ressarcidos pelo valor da passagem. O metrô afirma que equipes de manutenção estão identificando e solucionando o problema, que foi causado por interferências no sistema de energia.

“O Metrô-DF lamenta o transtorno e trabalha para que os serviços sejam reestabelecidos o mais rapidamente possível”, completa.

