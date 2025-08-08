Problemas no sistema de energia fecham todas as estações de metrô do DF nesta sexta Erro foi identificado por volta de 9h30; passageiros receberam de volta os valores das passagens Brasília|Do R7 08/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Problemas no sistema de energia causam a parada do metrô no DF nesta sexta-feira.

Todas as estações foram fechadas por volta das 9h30 e não há previsão de normalização.

Passageiros foram ressarcidos pelo valor da passagem devido ao transtorno.

Equipes de manutenção estão trabalhando para identificar e solucionar o problema. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Não há previsão de normalização do sistema Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

Os passageiros que usam o metrô para se locomover no Distrito Federal foram surpreendidos com problemas na manhã desta sexta-feira (8). Por volta de 9h30, os trens pararam de rodar e todas as estações precisaram ser fechadas. Segundo o metrô, ainda não há previsão de normalização do sistema.

Os passageiros foram ressarcidos pelo valor da passagem. O metrô afirma que equipes de manutenção estão identificando e solucionando o problema, que foi causado por interferências no sistema de energia.

“O Metrô-DF lamenta o transtorno e trabalha para que os serviços sejam reestabelecidos o mais rapidamente possível”, completa.

Atenção! Em função de uma falha no sistema de energia elétrica, informamos a interrupcao temporária da circulação de trens e o fechamento de todas as estações. Nossas equipes de manutenção já estão atuando para identificar as causas da falha e restabelecer o sistema. pic.twitter.com/9vNF26Skg1 — Metrô-DF (@metrodfoficial) August 8, 2025

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp