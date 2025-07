Após publicação de Trump sobre Bolsonaro, Eduardo prevê ‘novidade’ dos EUA Presidente dos EUA disse que Jair Bolsonaro sofre ‘caça às bruxas’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h14 ) twitter

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está licenciado do mandato desde março deste ano Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 26.06.2024

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) das acusações de golpe de Estado, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, nesta segunda-feira (7), que a ação de Trump “não será a única novidade” vinda do país.

“Muita gente me telefonando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos EUA neste próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha. Apoiem a nota de Donald Trump na Truth Social e demais redes”, escreveu o parlamentar, que está nos EUA desde março deste ano.

Na publicação, Trump classificou os processos que Bolsonaro enfrenta no STF (Supremo Tribunal Federal), por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, como “uma caça às bruxas” e acusou o Brasil de perseguir o ex-presidente.

“Tenho acompanhado, assim como o mundo inteiro, enquanto vêm atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano”, escreveu o republicano.

“Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, continuou. Trump afirmou ainda que o julgamento deveria ocorrer nas urnas: “O único julgamento que deveria acontecer é o julgamento dos eleitores do Brasil — isso se chama eleição.”

Por fim, prometeu acompanhar o caso de perto: “Estarei observando muito atentamente à caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores.”

O ex-presidente comentou as declarações de Trump. Ao blog do Nolasco, Bolsonaro disse que Trump é o “maior chefe de Estado do mundo” e que “sempre teve simpatia” pelo presidente norte-americano.

Depois, o ex-mandatário disse nas redes sociais que o processo no STF “é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso”.

