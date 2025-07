André Corrêa do Lago confirma COP30 em Belém durante cúpula do Brics Evento climático ocorrerá na Amazônia com apoio internacional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h40 ) twitter

Na cúpula do Brics, André Corrêa do Lago confirma COP30 em Belém: 'Situações estão sendo contornadas

Durante a cúpula do Brics no Rio de Janeiro, o embaixador André Corrêa do Lago confirmou que a COP30 acontecerá em Belém, no Pará, com apoio internacional. O evento está previsto para novembro e será sediado na Amazônia.

O encontro do Brics reuniu Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para discutir questões ambientais, econômicas e tecnológicas. Corrêa do Lago destacou o compromisso brasileiro com o multilateralismo e a luta contra a mudança climática.

Os preparativos para a COP30 estão em andamento, com mobilização internacional para definir negociações e agenda de ações. Apesar de desafios, o embaixador assegurou que as questões estão sendo resolvidas para garantir o sucesso da conferência na Amazônia.

