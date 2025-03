Após troca do PL, Filipe Barros é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores Partido queria a indicação de Eduardo Bolsonaro, mas alterou nome após deputado anunciar licenciamento do mandato para ficar nos EUA Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h08 ) twitter

Filipe Barros (PL-PR) foi eleito o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Mário Agra/Câmara dos Deputados - 11.09.2024

O deputado Filipe Barros (PL-PR) foi eleito o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. A confirmação da indicação do Partido Liberal foi oficializada nesta quarta-feira (19), com o apoio de 24 deputados. Quatro parlamentares votaram em branco.

A indicação por Filipe Barros veio após uma série de negociações entre parlamentares, voltadas para substituir o nome de deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O filho do ex-presidente era a escolha inicial do partido, mas o nome precisou ser substituído após anúncio de licenciamento do cargo pelo parlamentar, que pretende ficar nos Estados Unidos.

O afastamento de Eduardo foi destacado pelo presidente eleito no discurso de posse do cargo. O deputado classificou a decisão como um “ato histórico” e alegou haver perseguição à direita no país.

‌



“Ontem foi um dia histórico no parlamento brasileiro, o deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, brasileiro que mais recebeu votos para essa Casa na história se exila para fugir de uma eminente perseguição as suas liberdades e da sua família”, afirmou.

A escolha pela comissão de Relações Exteriores foi a prioridade do PL durante negociações entre líderes partidários. O colegiado é visto como uma ponte estratégica de discussões, pelos destaques no cenário internacional — como a eleição do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos.

Em meio às negociações, o partido chegou a anunciar o nome do deputado Zucco (RS) para a presidência do colegiado, mas a escolha foi alterada em estratégia do partido, que preferiu manter o gaúcho com a liderança da oposição na Casa.