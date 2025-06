Arthur Lira ganha processo contra Felipe Neto por ser chamado de ‘excrementíssimo’ Decisão do TJDFT foi tomada de forma unanime Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 17h08 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h09 ) twitter

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 27/05/2025

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) ganhou, nesta quarta-feira (4), o julgamento da apelação do influenciador Felipe Neto contra uma condenação por danos morais. O processo se refere ao episódio em que Neto, durante audiência pública digital da Câmara, se referiu a Lira como “excrementíssimo”.

A decisão do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) deu parecer favorável a Lira de forma unanime, sendo 3 votos a favor e nenhum contrário.

Inicialmente, Lira pediu que o influenciador fosse condenado a uma indenização de R$ 200 mil. Contudo, a Justiça considerou que o adequado seria o pagamento de R$ 20 mil.

Hoje, a Justiça reafirmou o entendimento sobre o valor. Além disso, que o valor das custas do processo recaia sobre Neto, que foi requerido por Lira. Em nota, o ex-presidente da Câmara alegou que, embora o valor das custas do processo seja irrisório diante da gravidade do fato, o aspecto moral de uma condenação desse tipo é o fator mais relevante a ser destacado.

Até a publicação desta reportagem, Felipe Neto não comentou a decisão e o R7 tenta contato com a defesa do influenciador. O espaço segue aberto.

Entenda o caso

A ofensa de Neto aconteceu durante um simpósio virtual em 23 de abril, em que Felipe Neto criticou a gestão de Arthur Lira em relação ao PL das Fake News, que regulamenta as redes sociais e está na Câmara.

Neto demonstrou descontentamento com a atuação de Lira na tramitação da proposta e o acusou de ter “triturado” o projeto.

“É possível que a gente altere a percepção do PL2630 que, infelizmente foi triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira”, disse o influenciador.

