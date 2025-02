Audiência para tratar de mudanças da Meta na checagem de fatos será na próxima quarta Adiada pela AGU, reunião será sediada no auditório da Escola Superior do órgão, em Brasília, das 14h às 18h Brasília|Do R7, em Brasília 18/01/2025 - 08h23 (Atualizado em 18/01/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AGU quer debater o fim da moderação de conteúdo nas redes sociais Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A AGU (Advocacia-Geral da União) informou que a audiência pública para discutir os efeitos da nova política de checagem de fatos implementada pela Meta será na próxima quarta-feira (22). A reunião estava agendada para a última quinta-feira (16), mas foi adiada, segundo a AGU, para organização e confirmação dos participantes.

O evento, que acontecerá das 14h às 18h no auditório da Escola Superior da AGU, em Brasília, será presidido pela Advocacia-Geral da União e contará com o apoio de integrantes do próprio órgão, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e do Ministério da Fazenda.

Também serão convidados especialistas, acadêmicos e representantes das agências de checagem de fatos.

Na última semana, a Meta informou à AGU que a mudança para checagem de informações da plataforma somente será aplicada nos Estados Unidos. A Meta disse que quer minimizar erros e que quer ser transparente com a comunidade sobre quaisquer futuras mudanças relevantes que possam acontecer.

‌



“As mudanças anunciadas visam a simplificar nossos sistemas para diminuir o exagero na aplicação de nossas políticas e reduzir erros. Até agora, vínhamos usando sistemas automatizados para detectar violações a todas as políticas”, assegurou a empresa.

Para a plataforma, os canais existentes para denúncias relativas a quaisquer violações de políticas permanecem inalterados e continuarão disponíveis, permitindo a qualquer usuário denunciar conteúdo que considere violador de políticas.

‌



O documento também fala da “política de direitos humanos” da Meta, assim como o comprometimento “com a liberdade de expressão, direito humano fundamental que permite o exercício de muitos outros direitos”. Mas reconhece que “formas abusivas do exercício desse direito podem causar danos, especialmente para grupos vulneráveis”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Grave preocupação”

Logo depois, a AGU informou que alguns aspectos do documento enviado pela Meta em resposta à notificação sobre a decisão de encerrar a checagem de dados em plataformas “causam grave preocupação”.

Na avaliação da AGU, a confirmação da alteração e adoção, no Brasil, da Política de Conduta de Ódio pode representar “terreno fértil” para violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.