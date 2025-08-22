BNDES destinará R$ 10 bi em crédito a empresas taxadas em menos de 50% pelos EUA Ao todo, governo brasileiro vai disponibilizar R$ 30 bilhões para garantir financiamentos às empresas afetadas pelo tarifaço Brasília|Do Estadão Conteúdo 22/08/2025 - 17h34 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O BNDES irá destinar R$ 10 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA.

Prioridade será para empresas que tiveram prejuízo superior a 5% em seu faturamento.

O governo brasileiro disponibilizará um total de R$ 30 bilhões para financiar as empresas impactadas.

Empresas com impacto igual ou superior a 20% no faturamento terão acesso a todas as linhas de crédito disponíveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo Mercadante, prioridade é oferecer crédito incentivado empresas com prejuízo Tomaz Silva/Agência Brasil - 09.07.2025

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, disse nesta sexta-feira (22) que o banco vai coordenar a parte de concessão de crédito do Plano Brasil Soberano, programa do governo para responder às tarifas impostas pelo Governo dos Estados Unidos ao Brasil. Ele anunciou que vai destinar R$ 10 bilhões em crédito para empresas taxadas em menos de 50%.

Segundo ele, a prioridade neste momento é oferecer crédito incentivado para todas as empresas que tiveram prejuízo por causa do tarifaço.

“Quem perdeu mais de 5% de seu faturamento por tarifaço é prioridade desse processo. Vamos garantir para MPMEs [pequenas e médias empresas]. Estimamos R$ 22 bilhões de garantias. O BNDES vai destinar R$ 10 bilhões em crédito para empresas que foram taxadas em menos de 50%”, disse o executivo, ressaltando que o crédito para empresas taxadas em menos de 50% não terá as mesmas condições das linhas para quem teve taxação maior.

Ao todo, o governo brasileiro vai disponibilizar R$ 30 bilhões para garantir financiamentos às empresas afetadas pelo tarifaço. Terão acesso aquelas cujo valor das exportações aos Estados Unidos sujeito à tarifa de 50% represente ao menos 5% do faturamento bruto.

Também poderão acessar os recursos empresas com impacto igual ou superior a 5%. Elas podem recorrer à linha Giro Diversificação e à garantia do PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito) FGI (Fundo Garantidor de Investimentos), no caso das MPMEs.

As que tiveram impacto igual ou superior a 20% podem acessar todas as linhas e as garantias do FGI PEAC e do FGO (Fundo Garantidor de Operações), também para MPMEs.

