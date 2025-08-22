Lula convoca ministros para reunião; petista quer unificar discurso sobre tarifaço Presidente também quer debater propostas para regulação das redes sociais; textos devem ser encaminhados na próxima semana Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 16h51 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h06 ) twitter

Será a segunda reunião ministerial do ano Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para a próxima semana uma reunião ministerial, para alinhar o discurso do governo federal em relação ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O segundo encontro do ano com os titulares da Esplanada deve ocorrer na terça-feira (26).

Lula quer reforçar as ações entre os ministros e afinar as falas de reforço à atuação do Executivo. A taxa de 50% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA foi anunciada em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

Uma semana depois da vigência da tarifa, o governo anunciou o plano de contingência para socorrer os setores mais afetados.

Outro assunto que deve ser debatido na reunião ministerial são as propostas do Executivo de regulação das redes sociais. Os textos estão na fase de ajustes finais e devem ser encaminhados para o Congresso Nacional na próxima semana.

O encontro ocorrerá dias depois de o governo sofrer uma derrota no Legislativo. Na quarta-feira (20), a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar, no Congresso Nacional, as fraudes no INSS(Instituto Nacional de Seguridade Social) foi instalada. A expectativa era emplacar aliados na presidência e relatoria do colegiado, mas, após movimento da oposição, a base aliada acabou perdendo os cargos.

Após o revés, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a convocar uma reunião de emergência com líderes da base para entender os motivos da perda.

Primeira reunião

A primeira reunião ministerial do ano ocorreu em janeiro. O encontro ocorreu em meio às discussões sobre trocas na Esplanada e depois do mal-estar gerado pela polêmica do Pix. Também foram debatidos programas e ações para o ano e houve um balanço dos dois anos do terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

De lá para cá, Lula trocou o comando de quatro pastas. O petista demitiu, em fevereiro, Nísia Trindade do Ministério da Saúde. Ela foi substituída pelo então titular das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Com Padilha na Saúde, o ministério responsável pela articulação política do governo com o Legislativo passou para Gleisi Hofmann.

Em abril, Juscelino Filho pediu demissão do Ministério das Comunicações após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por corrupção. O cargo foi assumido por Frederico de Siqueira Filho.

No mês seguinte, Lula retirou Cida Gonçalves do comando do Ministério das Mulheres e passou o posto para Márcia Lopes.

