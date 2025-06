Bolsonaro convoca apoiadores para assistir a interrogatório feito por Moraes: ‘Não vou lacrar’ Ex-presidente deu declaração durante evento do PL Mulher nesta sexta-feira; Bolsonaro presta depoimento na próxima semana Brasília|Do R7 06/06/2025 - 11h43 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h27 ) twitter

Bolsonaro deu declaração durante evento do PL Mulher Isac Nóbrega/PR - arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou os apoiadores a assistirem o depoimento que ele vai prestar ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes na próxima semana. Ele afirmou que “valerá a pena” assistir e que “não vai lacrar” diante do ministro.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (6) na abertura do Encontro Nacional de Mandatárias do PL Mulher, setorial feminino do Partido Liberal presidido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele deixou o evento após o discurso e se dirigiu ao aeroporto de Brasília para viajar a São Paulo, onde deverá se encontrar com os advogados para discutir a estratégia de defesa.

“O que aconteceu em 2022, com toda a certeza, será falado por mim quando estiver ao vivo no Supremo, os cinco ministros na minha frente, e cobrando. Vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja”, discursou Bolsonaro.

Moraes agendou para segunda-feira (9) o início do interrogatório dos réus do “primeiro núcleo”, grupo composto por oito pessoas acusadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Uma delas é o Bolsonaro. As audiências com os réus estão previstas para durar até o dia 13.

Moraes disse nesta semana que o interrogatório poderá ser feito em outros dias da próxima semana, caso seja insuficiente ouvir todos na segunda-feira. Bolsonaro, por exemplo, disse esperar que seja interrogado na terça ou na quarta. Ele é o sexto a ser interrogado, e deve ficar até sábado em São Paulo, preparando o que deve relatar ao ministro.

“Eu parto agora para São Paulo, encontrar os advogados para que nós possamos melhor nos preparar para enfrentar desafios. Ninguém nos acuará. É hora da verdade. E ela se fará presente, no meu entender, para o bem desta nação”, encerrou seu discurso Bolsonaro nesta sexta-feira.

Além de Bolsonaro, fazem parte desse grupo o general e ex-ministro Walter Braga Netto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, o deputado federal Alexandre Ramagem(PL-RJ), o ex-chefe da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

