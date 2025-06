Lula tenta repetir movimentos de acrobacia em visita à exposição de arte com Macron Presidente participava de inauguração do artista brasileiro Ernesto Neto em Paris quando tirou paletó e sapato em tablado Brasília|Do R7, em Brasília 06/06/2025 - 11h02 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula, presidente do Brasil, dança break sob olhares do presidente da França, Emmanuel Macron, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva Michel Euler/Reuters – 06.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou imitar movimentos de acrobacia durante visita a uma exposição de um artista brasileiro na França, nesta sexta-feira (6).

Em uma fotografia registrada no momento, Lula aparece sem paletó e descalço, com as mãos apoiadas no chão, tentando reproduzir a apresentação do artista.

Na ocasião, o petista estava acompanhado do presidente francês, Emmanuel Macron. Também estavam presentes ministros e integrantes das delegações francesa e brasileira.

A exposição visitada por Lula integra a programação do Ano do Brasil na França, e contou com a inauguração de uma instalação do artista plástico Ernesto Neto, um dos brasileiros mais reconhecidos no exterior.

‌



Lula e sua viagem à França

Lula cumpre visita de Estado à França desde quarta-feira (4), quando desembarcou no país.

Na quinta-feira (5), ele participou de uma reunião bilateral com Macron e assinou diversos acordos com o governo francês. Na ocasião, voltou a defender o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia.

‌



O presidente diz ter exposto a Macron a convicção sobre o papel estratégico da parceria entre o Mercosul e a União Europeia. E lembrou que vai assumir a presidência do Mercosul no próximo dia 6 de julho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Ao assumir o cargo, cujo mandato é de seis meses, quero comunicar ao presidente Macron que não deixarei a presidência sem concluir o acordo com a União Europeia”, declarou.

‌



Lula pediu ao presidente francês que “abra o coração para a possibilidade de firmar esse acordo com o nosso querido Mercosul”.

O presidente avaliou que a relação comercial entre Brasil e França perdeu força nos últimos anos. “O intercâmbio bilateral não condiz com a envergadura da nossa parceria estratégica”, apontou.

“No plano comercial, não é aceitável que os valores registrados em 2024, de US$ 9 bilhões, sejam inferiores aos observados em 2012. Isso mostra que recuamos no comércio, e agora é hora de dar dois passos à frente, como se estivéssemos dançando um bom bolero latino-americano”, afirmou Lula.

A agenda de Lula na França segue até segunda-feira (9).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp